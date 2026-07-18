Верховный суд РФ не стал смягчать приговор телефонному террористу из Тольятти

Житель Тольятти Сергей Рыбин приговорен к шести с половиной годам колонии за ложное сообщение о готовящемся взрыве в зданиях полиции и ФСБ, совершенное им в состоянии алкогольного опьянения. Суд первой инстанции признал действия подсудимого направленными на дестабилизацию органов власти. Об этом сообщает Верховный суд РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Адвокат осужденного просил смягчить наказание, указывая на немотивированный отказ суда провести экспертизу аудиозаписи звонка для проверки версии о шутке. Защитник утверждал, что поведение Рыбина было вызвано сильным опьянением.

Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменений, отклонив доводы защиты о чрезмерной суровости наказания.

Верховный Суд России также не нашел оснований для пересмотра дела в пользу осужденного. Кассационная жалоба Сергея Рыбина была отвергнута.

Андрей Сазонов