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Верховный суд РФ не стал смягчать приговор телефонному террористу из Тольятти

Житель Тольятти Сергей Рыбин приговорен к шести с половиной годам колонии за ложное сообщение о готовящемся взрыве в зданиях полиции и ФСБ, совершенное им в состоянии алкогольного опьянения. Суд первой инстанции признал действия подсудимого направленными на дестабилизацию органов власти. Об этом сообщает Верховный суд РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Адвокат осужденного просил смягчить наказание, указывая на немотивированный отказ суда провести экспертизу аудиозаписи звонка для проверки версии о шутке. Защитник утверждал, что поведение Рыбина было вызвано сильным опьянением.

Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменений, отклонив доводы защиты о чрезмерной суровости наказания.

Верховный Суд России также не нашел оснований для пересмотра дела в пользу осужденного. Кассационная жалоба Сергея Рыбина была отвергнута.

Андрей Сазонов