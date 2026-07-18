В Медногорске открыли движение по новому путепроводу

В Медногорске дали старт движению по новому путепроводу. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем канале в Max.

Дорога связывает улицы Парковую и Максима Горького. По факту это главная артерия, которая соединяет две части Медногорска.

«Мост, несомненно, требовал ремонта. В этом году ему исполнилось уже 27 лет. Нужно было укреплять несущие конструкции, частично менять пролетные строения, а также полностью дорожное полотно, делать освещение и барьерные ограждения. В общем, полноценный капитальный ремонт. Мы изыскали средства на эти работы. В мае прошлого года приступили к ним, и сегодня есть результат», —:отметил глава региона.

Андрей Сазонов