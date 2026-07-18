Мишустин назначил ректора Северного федерального университета
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении ректора Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова. Им стал врио главы вуза Михаил Данилов.
Фото: Администрация города Урай
Господин Данилов родился в Саратове в 1979 году. Окончил Саратовский национальный исследовательский госуниверситет имени Н.Г.Чернышевского и Российский государственный торгово-экономический университет. Изучал политологию, финансы и юриспруденцию. Трудовую деятельность начал в 2001 году в Саратовском университете. Позднее работал на руководящих постах в администрации Саратова и Урая, в правительстве Марий Эл. Исполнял обязанности ректора Северного федерального университета с мая 2025 года.
Михаил Данилов ранее занимал должность ректора в университете Архангельска. По информации на 2025 год, он также является медицинским директором Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) и генеральным директором АО «Фирма «Август». В прошлом Михаил Данилов был саратовским чиновником.
В целом ряде российских вузов в последнее время сменились ректоры или временно исполняющие обязанности. Например, в Северо-Кавказском федеральном университете Дмитрий Беспалов покинул пост ректора в июле 2025 года. В Казанском федеральном университете наблюдательный совет рекомендовал Ленара Сафина на пост ректора после расторжения контракта с предыдущим руководителем, а в Уральском федеральном университете Илья Обабков был назначен и.о. ректора в мае 2025 года.