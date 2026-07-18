Мишустин назначил ректора Северного федерального университета

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Михаил Данилов ранее занимал должность ректора в университете Архангельска. По информации на 2025 год, он также является медицинским директором Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) и генеральным директором АО «Фирма «Август». В прошлом Михаил Данилов был саратовским чиновником.

В целом ряде российских вузов в последнее время сменились ректоры или временно исполняющие обязанности. Например, в Северо-Кавказском федеральном университете Дмитрий Беспалов покинул пост ректора в июле 2025 года. В Казанском федеральном университете наблюдательный совет рекомендовал Ленара Сафина на пост ректора после расторжения контракта с предыдущим руководителем, а в Уральском федеральном университете Илья Обабков был назначен и.о. ректора в мае 2025 года.