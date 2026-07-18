В Чебоксарах водитель уснул за рулем и въехал в остановку — погиб один человек

В Чебоксарах на Московском проспекте водитель врезался в остановочный павильон с людьми, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщает УМВД России по Чебоксарам.

По предварительным данным, авария произошла вечером 17 июля. 18-летний водитель Renault Logan съехал с проезжей части и совершил наезд на остановку. Личность погибшей женщины устанавливается. Еще один пострадавший — мужчина — в бессознательном состоянии доставлен в больницу.

По предварительной версии, водитель уснул за рулем.

Анар Зейналов