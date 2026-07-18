В Прикамье за неделю выпало больше месячной нормы осадков

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ подвели итоги аномально дождливого периода, начавшегося в Пермском крае 10 июля. Он был обусловлен заходом в регион каспийского циклона, благодаря которому влагосодержание в воздухе повысилось до 40-50 мм.

Как сообщают синоптики, в течение недели эта воздушная масса формировала благоприятные условия для выпадения сильных и в некоторых случаях продолжительных ливней. В результате больше всего осадков суммарно выпало в Оханске: 132 мм. В Кыну (Лысьвенский округ) — 121 мм. На метеоточке Архиерейка в Перми отмечен результат в 119 мм, а на Бахаревке — 117 мм. Пермский рекорд зафиксирован на автоматической метеостанции визит-центра Егошиха: 142 мм. Более 80 мм отмечено в Перми на Гайве, в Лысьве и в Октябрьском. Меньше всего осадков за указанный период выпало в Ножовке: 52 мм.

По южной половине края за минувшую неделю выпало в основном 70-100% от месячной нормы осадков, а в Оханске и в Перми — полторы месячные нормы.

Аномальные ливни вызвали пять случаев дождевых паводков, нанесших ущерб. 10-11 июля под удар стихии попало с. Кын, 11 июля — Кизел. В ночь на 14 июля и днем 15 июля чрезвычайно сильные дожди с градом отмечены в Октябрьском районе, вечером 15 июля и в ночь на 16 июля — в Пермском районе и в Перми.