Татарстан стал пятым в России по числу банкротств компаний
Татарстан занял пятое место среди регионов России по количеству банкротств компаний во втором квартале 2026 года. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на «Федресурс».
За квартал в республике зарегистрировали 57 сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств — на 21% больше, чем в первом квартале, и на 46% больше, чем во втором квартале 2025 года. Татарстан уступил только Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Свердловской области, заняв при этом первое место в Приволжском федеральном округе.
Всего за первое полугодие 2026 года в Татарстане конкурсное производство открыли в отношении 104 юрлиц и КФХ — на 35% больше, чем годом ранее. Среди граждан и индивидуальных предпринимателей прирост банкротств составил 9,8%, а число процедур внесудебного банкротства выросло на 11,6%.