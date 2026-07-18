Вице-премьер Александр Новак совершил рабочую поездку в Самарскую область

Заместитель председателя правительства России Александр Новак и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие региона в ходе рабочей встречи 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Визит вице-премьера был посвящен осмотру АвтоВАЗа, отмечающего юбилей. Александр Новак отметил лидерство предприятия во внедрении робототехники и искусственного интеллекта. Губернатор добавил, что более 300 местных компаний освоили принципы бережливого производства, что положительно сказывается на налоговых поступлениях.

Вячеслав Федорищев сообщил о росте реальных зарплат в регионе на 3,1% за первые четыре месяца текущего года. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул важность инвестиционной активности и наличия региональных стандартов поддержки бизнеса. В области реализуется около 300 проектов общим объемом более 1,4 трлн руб.

Регион участвует в реализации 12 национальных проектов с финансированием 30,6 млрд рублей. Планируется ввод 60 объектов капитального строительства и благоустройство 226 территорий. Губернатор заявил о полном выполнении социальных обязательств перед участниками СВО и семьями с детьми.

В конце встречи стороны обсудили вопросы топливного обеспечения базовых отраслей экономики, включая сельское хозяйство.

Андрей Сазонов