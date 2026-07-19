Конкурсную массу экс-президента «Стратегии» пополнили недвижимостью в Москве

Финансовому управляющему экс-президента НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова удалось оспорить договор купли-продажи должника от 2016 года. Речь идет о квартире, расположенной в Москве на ул. Кожевническая, 5. Согласно данным, опубликованным на «Федресурсе», сделка о продаже квартиры признана недействительной, актив возвращен в конкурсную массу должника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Пьянков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Петр Пьянков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно спорному договору купли-продажи, покупателями столичной квартиры стали Екатерина Пьянкова и Никита Шибанов. Кроме того, признан недействительным договор дарения доли в праве собственности на квартиру, заключенный между Екатериной Пьянковой и Асей Соломоновой, бывшей супругой должника.

НПФ «Стратегия» был одним из крупнейших в регионе. В марте 2016 года фонд лишился лицензии, в январе 2018-го был признан банкротом. Осенью 2023 года суд признал господина Пьянкова несостоятельным и ввел в его отношении процедуру реструктуризации долгов.