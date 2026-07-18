На торгах продадут автомобиль Tesla обанкротившегося пермского фармацевта

Финансовый управляющий совладельца сети «Аптек от склада» Николая Шаврина уведомил об утверждении порядка, сроков и условий продажи имущества должника. Как указано на портале «Федресурс», на торгах реализуют пять лотов. Среди них легковой автомобиль Tesla Model X 2018 года выпуска. Начальная цена продажи — 5 млн руб. Указано также, что авто и ключи от него фактически не переданы управляющему; местонахождение машины, ее состояние и комплектность достоверно не подтверждены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шаврин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Николай Шаврин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме этого к продаже подготовлены еще четыре транспортных средства, включая грузовые автомобили MAN, Volvo и погрузчик Bobcat S175. Общая стоимость данных лотов составляет 7,7 млн руб.

Николай Шаврин и его бизнес-партнер Андрей Годовалов развивали бизнес по продажам лекарств. В 2024 году сеть «Аптека от склада» свернула деятельность, а связанные с ней компании обанкротились. Несостоятельными были также признаны господа Годовалов и Шаврин, которые признали за собой долги на 4 млрд руб. Ранее финансовым управляющим господина Шаврина был Аркадий Фрисман. Весной этого года арбитражный суд отстранил его от обязанностей из-за нарушения порядка действий в рамках собрания кредиторов. После него финансовым управляющим был назначен Михаил Лозовой.

В 2024 году Андрею Годовалову и Николаю Шаврину было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере на сумму более 418 млн руб. Как считает следствие, преступление было совершено в 2017–2019 годах. Бизнесмены создали 69 работавших по упрощенной системе налогообложения юрлиц. Формально они были независимы, но фактически контролировались предпринимателями, которые создали схему дробления бизнеса. Господин Шаврин вины не признал, его уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Андрей Годовалов выехал из страны и был объявлен в розыск, дело в его отношении было выделено в отдельное производство.