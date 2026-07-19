Владелец пермского «Инкаба» учредил инвесткомпанию

15 июля в Перми зарегистрировано ООО «Инкаб Инвестиции». Как указано в Rusprofile, компания занимается капиталовложениями в уставные капиталы и венчурным инвестированием. Единоличным владельцем и гендиректором общества является Александр Смильгевич, топ-менеджер производителя оптических кабелей «Инкаб». Уставный капитал нового ООО составляет 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее «Инкаб Холдинг» заявил о проведении IPO. Незадолго до этого ЦБ зарегистрировал дополнительный выпуск акций компании объемом 30 млн штук. Тогда Александр Смильгевич пояснил, что компания планирует привлекать средства для развития бизнеса. Общий размер IPO после первичного размещения акций на Мосбирже составил 2,038 млрд руб.

Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году. Холдинг производит оптический кабель для всех отраслей и разных сфер применения, разрабатывает и производит оптические, а также специальные кабели. Основное производство и штаб-квартира компании находятся в Перми. Согласно отчетности группы по МСФО, за первое полугодие 2025 года выручка общества составила около 2,5 млрд руб., при этом был зафиксирован чистый убыток в размере 7,7 млн руб. (годом ранее прибыль превысила 50 млн руб.). Уставный капитал АО «Инкаб Холдинг» разделен на 80 млн акций номиналом 100 руб.