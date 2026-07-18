В Перми на продажу выставлена единственная автозаправочная станция сети Atom Oil

В Свердловском районе Перми продается заправочная станция сети Atom Oil по улице Хлебозаводской, 18. Как следует из объявления на Avito, за контейнepную АЗС с торговым пaвильонoм, площадью 40 кв.м. продавец планирует выручить 7 млн руб. Соответствующее объявление размещено на портале Avito. Как сообщается в объявлении, топливный парк АЗС оснащен погружными насосами на каждый вид топлива и насосами на прием нефтепродуктов. Отдельно подчеркивается, что земля под станцией находится в долгоcpочнoй apeндe.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Единственная в Перми АЗС челябинской сети Atom Oil открылась в 2025 году. В компании тогда подчеркивали, что решение выйти на пермский рынок связано с достаточной покупательской способностью региона. При этом в краевой столице планировалось открыть еще две-три заправки.

По данным СМИ, в России зафиксирован всплеск продаж частных АЗС на фоне роста цен на топливо и падения рентабельности независимых сетей. Подчеркивается, что владельцы сбывают точки из-за долгов и ухудшения финансового состояния. Ранее сообщалось о продаже АЗС в поселке Пожва Юсьвинского округа.