Краевая инспекция не смогла добиться в апелляции изъятия особняка в центре Перми

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции, которая отказала госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края в иске к Росимуществу. Инспекция требовала изъять из федеральной собственности объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой В.М. Жукова», расположенный в Перми по ул. Советская, 26а.

По мнению истца, здание «системно и продолжительно» содержалось ненадлежащим образом. Это привело к ухудшению его текущего состояния и поставило под угрозу его ценность как объекта культурного наследия. В свою очередь представители Росимущества сообщили, что до начала судебного спора инспекция не обращалась в территориальное управление с требованиями отремонтировать спорный объект и не сообщала о его неудовлетворительном состоянии. По мнению ответчика, основания для отчуждения государственного имущества не предусмотрены действующими нормами гражданского законодательства.

Сейчас построенное в начале XIX века историческое здание находится в оперативном управлении Пермского медицинского университета.

В марте этого года суд первой инстанции в удовлетворении требований инспекции отказал. Он решил, что изъятие объекта как способ защиты дома с целью его дальнейшей продажи является избыточным и преждевременным.