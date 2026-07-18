Россия ограничила грузоперевозки для эстонских фур
Правительство России расширило ограничения на грузовые перевозки по территории страны для автотранспорта из Эстонии. Запрет касается транспортировки всех видов товаров и подтверждается постановлением кабмина.
Запрет на транзитные и внутренние грузоперевозки по России для некоторых стран ЕС действует с октября 2022 года. Тогда был утвержден перечень исключений: мясо, рыба, молочная продукция, определенные овощи и кондитерские изделия, какао, зерновые, алкогольные напитки, удобрения, лекарства, средства контрацепции, бумага, картон, а также часы, музыкальные инструменты, ядерные реакторы и кино- и звукозаписывающее оборудование. Позже ограничения были распространены на грузовые перевозки из Молдавии и Польши.
С июля 2023 года аналогичные меры начали действовать и в отношении Эстонии. При этом ограничения не касаются грузов, доставляемых в Калининградскую область, а также в отдельные районы Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Карелии.
Введение Россией ограничений на грузоперевозки для эстонских фур является частью более широкой картины ответных мер и санкционных войн между Россией и странами Прибалтики, а также в целом ЕС. С октября 2022 года Россия ввела запрет на транзитные и внутренние грузоперевозки для ряда стран ЕС, а Эстония, в свою очередь, с июля 2022 года запретила ввоз из России алкоголя, мебели, удобрений, предметов роскоши и электроники дороже 750 евро для частных лиц. В сентябре 2023 года Эстония, наряду с другими странами Балтии, Польшей и Финляндией, запретила въезд автомобилей с российскими номерами, а владельцам таких транспортных средств дала полгода на перерегистрацию или вывоз из страны. Автобусы и мотоциклы с российскими номерами под этот запрет не попали, за исключением легковых машин вместимостью до девяти пассажиров.
Эстония также предпринимала шаги по ужесточению контроля на границе с Россией для пресечения обхода антироссийских санкций, вводя полный таможенный контроль всех людей и грузов с августа 2024 года. Кроме того, в феврале 2026 года были сокращены часы работы пограничных переходов между Псковской областью и Эстонией, что затронуло автобусные перевозки. Такие меры приводят к увеличению времени прохождения границы и сокращению грузопотока.
Эксперты отмечали, что жесткий запрет транзита через Прибалтику может повлиять на возможность импорта несанкционных товаров из Европы в Россию. Прибалтика, особенно Литва, является сосредоточением крупных складских комплексов и морских портов, через которые осуществляется транзит грузов в Россию. В такой ситуации Польша могла бы стать монополистом на этом направлении, что привело бы к зависимости российского импорта от Польши как транзитера, росту цен на перевозки и сокращению импорта товаров европейского производства.