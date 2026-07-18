Россия ограничила грузоперевозки для эстонских фур

Правительство России расширило ограничения на грузовые перевозки по территории страны для автотранспорта из Эстонии. Запрет касается транспортировки всех видов товаров и подтверждается постановлением кабмина.

Запрет на транзитные и внутренние грузоперевозки по России для некоторых стран ЕС действует с октября 2022 года. Тогда был утвержден перечень исключений: мясо, рыба, молочная продукция, определенные овощи и кондитерские изделия, какао, зерновые, алкогольные напитки, удобрения, лекарства, средства контрацепции, бумага, картон, а также часы, музыкальные инструменты, ядерные реакторы и кино- и звукозаписывающее оборудование. Позже ограничения были распространены на грузовые перевозки из Молдавии и Польши.

С июля 2023 года аналогичные меры начали действовать и в отношении Эстонии. При этом ограничения не касаются грузов, доставляемых в Калининградскую область, а также в отдельные районы Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Карелии.