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В США двух биологов взяли в заложники

В Калифорнии двое мужчин взяли в заложники двух биологов, которые работают в Лесной службе США, сообщил директор ФБР Кэш Патель.

Инцидент произошел в лесу, где специалисты выполняли служебные обязанности. Мотивы преступников пока неизвестны. По словам господина Пателя, переговоры с мужчинами, которые взяли биологов в плен, длились почти десять часов.

«После десяти часов интенсивных переговоров нам удалось освободить заложников»,— написал директор ФБР в соцсети Х. По его словам, операция завершилась успешно и биологи освобождены. Каких-либо других подробностей он не раскрыл.

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