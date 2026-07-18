В США двух биологов взяли в заложники

В Калифорнии двое мужчин взяли в заложники двух биологов, которые работают в Лесной службе США, сообщил директор ФБР Кэш Патель.

Инцидент произошел в лесу, где специалисты выполняли служебные обязанности. Мотивы преступников пока неизвестны. По словам господина Пателя, переговоры с мужчинами, которые взяли биологов в плен, длились почти десять часов.

«После десяти часов интенсивных переговоров нам удалось освободить заложников»,— написал директор ФБР в соцсети Х. По его словам, операция завершилась успешно и биологи освобождены. Каких-либо других подробностей он не раскрыл.