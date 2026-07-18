Два судна подорваны в Ормузском проливе

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ормузский пролив является стратегически важным морским путем, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о запрете передвижения через пролив, периодически закрывая его для торговых и военных судов «стран-противников».

В условиях обострения ситуации в регионе, которая продолжается с 8 июля 2026 года, США и Иран неоднократно обменивались ударами. Атаки на суда в Ормузском проливе стали частью этой эскалации. Так, 7 июля 2026 года были атакованы два танкера, что привело к отмене перемирия со стороны США. Также были случаи, когда иранская сторона утверждала, что суда подверглись атакам за незаконное прохождение или нарушение морского права.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявляло, что морская блокада иранских портов, введенная 13 апреля 2026 года США, заставила развернуться 31 судно, большинство из которых были нефтяными танкерами. При этом Иран вводил свои правила прохода, разделяя страны на «дружественные», «нейтральные» с оплатой пошлин, и «враждебные», которым проход запрещен. Со стороны Омана предлагалось создание двух коридоров: южного (по умолчанию) и северного (с разрешением Ирана).

На фоне этих событий наблюдалось почти полное прекращение движения судов в Ормузском проливе. Только северный коридор, одобренный Тегераном, фиксировал активность коммерческого флота. Несмотря на заявления США и Ирана о контроле над проливом, общая ситуация остается хрупкой, а безопасность судоходства — под угрозой, что подтверждается продолжающимися атаками и инцидентами.