Бельгия инвестирует €200 млн в спутниковую систему
Министерство обороны Бельгии впервые решило вложить более €200 млн в создание независимой спутниковой системы. В настоящее время для получения снимков армия страны использует спутники Франции.
Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен сообщил The Brussels Times, что всего власти страны планируют создать несколько десятков космических спутников, из них 10 — военного назначения. Группу спутников, как ожидается, выведут на орбиту к 2030 году.
В 2024 году бельгийская компания Aerospacelab начала строительство комплекса по производству спутников. Он рассчитан на выпуск до 500 космических аппаратов в год. Начало работы предприятия запланировано на 2026 год.
Решение Бельгии инвестировать в создание собственной спутниковой системы вписывается в более широкий тренд усиления космической обороны и повышения независимости в этой сфере среди европейских стран. Например, Германия планирует инвестировать до 35 млрд евро к 2030 году в создание разведывательных и коммуникационных спутников, систем мониторинга и центров оперативного реагирования, чтобы усилить защиту своих спутников и повысить независимость в космической сфере. Это происходит на фоне опасений по поводу активности космических аппаратов России и Китая на орбите.
Данные инвестиции Бельгии являются частью общей тенденции к увеличению расходов на оборону. Так, Министерство обороны Бельгии планирует потратить 34 млрд евро на оборону к 2030 году, включая закупку новых вооружений, таких как истребители F-35 и беспилотники. В целом, многие европейские страны увеличивают военные бюджеты, и Бельгия поддержала проект «Европейского небесного щита», целью которого является усиление противоракетной обороны.