Подросток из Челябинской области арестован за попытку поджечь служебную машину
В Челябинской области арестован 17-летний подросток, которого обвиняют в попытке совершить теракт. По версии следствия, подросток пытался поджечь служебный автомобиль.
Как указано в сообщении СКР, инцидент произошел в ночь на 15 июля на территории отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых управления МВД по Челябинску. Несовершеннолетний облил служебное авто легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь машину. Подростка остановили сотрудники батальона охраны.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 205 УК РФ). СКР напомнил, что по подобным статьям грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Там также уточнили, что сопровождение уголовного дела в отношении подростка ведет ФСБ.
За последние несколько лет в различных регионах России, включая Челябинскую область, участились случаи задержания подростков по обвинениям в диверсиях и терактах, связанных с поджогами различных объектов. Среди наиболее частых целей — служебные автомобили правоохранительных органов, военная техника, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Зачастую в таких делах фигурирует след украинских спецслужб, которые, по данным ФСБ и СКР, вербуют несовершеннолетних через мессенджеры, обещая денежное вознаграждение.
Например, ФСБ сообщала о задержании в Челябинской области трех несовершеннолетних, подозреваемых в подготовке теракта на объекте транспортной инфраструктуры, выявленных во время мероприятий по борьбе с распространением деструктивных идей в интернете. В январе 2024 года в Челябинске арестовали 16-летнего выходца из Дагестана, которому вменялась попытка поджога бомбардировщика на аэродроме Шагол. Подросток, по версии следствия, действовал по заданию спецслужб Украины и был завербован через социальные сети. Также в мае 2024 года в суд было передано дело 17-летнего жителя Челябинска, задержанного УФСБ за попытку диверсии на железной дороге и участие в деятельности террористической организации.