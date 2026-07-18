Подросток из Челябинской области арестован за попытку поджечь служебную машину

В Челябинской области арестован 17-летний подросток, которого обвиняют в попытке совершить теракт. По версии следствия, подросток пытался поджечь служебный автомобиль.

Как указано в сообщении СКР, инцидент произошел в ночь на 15 июля на территории отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых управления МВД по Челябинску. Несовершеннолетний облил служебное авто легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь машину. Подростка остановили сотрудники батальона охраны.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 205 УК РФ). СКР напомнил, что по подобным статьям грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Там также уточнили, что сопровождение уголовного дела в отношении подростка ведет ФСБ.