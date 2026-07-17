Иран заявил об ударе по судну в Индийском океане

Составлено ИИ-Ассистентъ

Иранская сторона ранее уже наносила удары по различным объектам в регионе. Например, в марте 2026 года иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) поразил американский танкер в Персидском заливе, в северной части которого судно загорелось. Также в марте 2026 года вооруженные силы Ирана атаковали американский нефтяной танкер у побережья Кувейта, и Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщало о взрыве на танкере к северу от Омана в Ормузском проливе. В тот же период Иран заявлял, что будет рассматривать любые перевозящие нефть суда и нефтяные грузы США, Израиля и их союзников как законные цели для нападения.

Эти инциденты происходят на фоне напряженных отношений между Ираном и США, а также Израилем. С 28 февраля 2026 года США и Израиль начали военную операцию против Ирана, на что Тегеран отвечал ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и Израилю. Иран объявил Ормузский пролив закрытым «до окончания вмешательства США в регионе», угрожая сжигать суда «стран-противников», пытающихся пройти через пролив. Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, подписанный 18 июня 2026 года, касательно свободной навигации через Ормузский пролив, позже был расторгнут американской стороной, которая возобновила блокаду иранских портов.