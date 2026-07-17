США седьмую ночь подряд наносят удары по Ирану

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале очередной серии ударов по Ирану. Атаки продолжаются седьмую ночь подряд.

«Удары призваны продолжить ослабление военного потенциала Ирана по указанию верховного главнокомандующего»,— указано в сообщении CENTCOM в соцсети X.

Ранее военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи сообщил, что Тегеран готов возобновить «полномасштабные наступательные операции», если американские удары по Ирану будут продолжаться еще два-три дня.