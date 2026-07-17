Axios: США направят в Израиль десятки самолетов для усиления ударов по Ирану
США уведомили Израиль, что направят в страну десятки самолетов–заправщиков из-за возможного расширения военных действий против Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американские и израильские источники.
Фото: Liz Wolter / U.S. Navy photo / Reuters
Сейчас в Израиле размещено около 30 самолетов–заправщиков в аэропорту Бен-Гурион около Тель-Авива и примерно столько же — в Рамоне на юге страны. По информации Axios, США хотят направить в Израиль еще несколько десятков самолетов, чтобы увеличить их число до того уровня, который был в начале конфликта с Ираном.
Президент США рассматривает возможность начать массированные атаки на Иран, пишет Axios. Среди обсуждаемых вариантов — бомбардировки объектов иранской инфраструктуры, в том числе электростанций, ядерных объектов и строящегося подземного комплекса Пикакс-Маунтин. По словам источников Axios, США могут начать наносить удары в ближайшие дни. При этом окончательного решения Дональд Трамп еще не принял.
В последние несколько дней США наносят удары по иранским объектам в Ормузском проливе и на южном побережье страны. Американские военнослужащие разбомбили как минимум семь мостов в портовом иранском городе Бендер-Аббас, отмечает Axios. Иран в ответ атакует американские базы в Иордании, Катаре, Бахрейне, Ираке и Кувейте.
Развертывание ВВС США воздушных заправщиков KC-135 и KC-46 через Атлантику может свидетельствовать о более активном вовлечении США в израильско-иранский конфликт. США уже перебрасывают авианосец на Ближний Восток в связи с оперативными потребностями, а также ранее участвовали в совместной с Израилем военной операции против Ирана, начавшейся 28 февраля 2026 года. Эта операция изначально имела целью смену власти в Иране, но разведка США признает, что высшее руководство Ирана устояло под военным натиском. Отмечается, что израильская авиация достигает более отдаленных точек Ирана, чем в предыдущих кампаниях. При этом США стремятся не допустить восстановления ядерной программы Ирана, которая, по данным разведки, оставалась стабильной даже после нескольких месяцев военной операции, так как материалы могут быть спрятаны глубоко под землей.
Переговоры между Вашингтоном и Тегераном относительно новой ядерной сделки зашли в тупик, что привело к неоднозначной реакции США на действия Израиля. Президент США Дональд Трамп настаивает на возобновлении переговоров, но в то же время не исключает нанесения ударов по иранским ядерным объектам. Аналитики полагают, что часть ядерных объектов Ирана находится слишком глубоко под землей для уничтожения обычными израильскими боеприпасами; для таких целей необходимо использовать американские противобункерные бомбы GBU-57, которых нет на вооружении у ЦАХАЛа. Ранее уже сообщалось, что в ночь на 22 июня американские ВВС подключились к операции, ударив по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.