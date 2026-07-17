МИД России выразил протест Эстонии из-за сноса советского памятника

МИД России выразил протест временному поверенному в делах Эстонии в РФ Мареку Юхтеги из-за сноса советского памятника в эстонском Йыгевесте. Россия обвинила Эстонию в нарушении правил обращения с воинскими захоронениями и телами погибших. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Судьба останков наших воинов-освободителей Эстонии неизвестна. Никаких данных об их эксгумации и месте перезахоронения в публичном доступе нет. Потомки в неведении о том, где теперь лежат их деды и прадеды»,— сказала госпожа Захарова (цитата по сайту МИД России).

Речь идет о памятнике на братской могиле, где похоронены 795 военнослужащих Советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны.