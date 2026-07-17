МИД России выразил протест Эстонии из-за сноса советского памятника
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Эстонии в РФ Мареку Юхтеги из-за сноса советского памятника в эстонском Йыгевесте. Россия обвинила Эстонию в нарушении правил обращения с воинскими захоронениями и телами погибших. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Судьба останков наших воинов-освободителей Эстонии неизвестна. Никаких данных об их эксгумации и месте перезахоронения в публичном доступе нет. Потомки в неведении о том, где теперь лежат их деды и прадеды»,— сказала госпожа Захарова (цитата по сайту МИД России).
Речь идет о памятнике на братской могиле, где похоронены 795 военнослужащих Советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны.
Снос советских памятников и могильных плит в Эстонии, в том числе и на острове Сааремаа, где были демонтированы надгробия с мемориала советским воинам, регулярно вызывает протесты со стороны России. Российское посольство в Таллине неоднократно призывало эстонские власти остановить "кощунственные действия" и сохранить объекты советского военно-мемориального наследия, а Следственный комитет России даже поручал возбудить уголовные дела по фактам осквернения могил советских солдат.
Подобные действия в странах Балтии после начала специальной военной операции на Украине сопровождаются ухудшением двусторонних отношений, введением ограничений на деятельность дипломатических представительств и взаимными высылками дипломатов. МИД России подчеркивает, что считает эти действия дискриминационными и враждебными, а также рассматривает уничтожение мемориалов как попытку пересмотра итогов Второй мировой войны. Например, в 2024 году МВД России объявило в розыск бывшего главу МИД Эстонии и других чиновников из балтийских стран, связывая это с уголовными делами об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Аналогичные протесты МИД России выражал и по поводу сноса советских памятников в Латвии, где также был утверждён список мемориалов, подлежащих демонтажу.