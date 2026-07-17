Российская команда отобралась на турнир по боям гуманоидных роботов в Китае
Российская команда MindRobots прошла отбор в первый в мире турнир по свободным боям гуманоидных роботов Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL). Открытие соревнований состоялось 16 июля в Шэньчжэне.
Заявки на участие в URKL подали более 200 команд со всего мира. В основной турнир прошли 32 команды, в том числе российская. Соревнования продлятся до конца года. Финал состоится в канун нового года.
MindRobots разработала для участия в турнире специальное программное обеспечение для роботов. При разработке использовалась в том числе российская ИИ-среда Kodik. «Девиз команды MindRobots: "Бьем сильно, но с уважением"!»,— указано в пресс-релизе команды (есть у «Ъ»).
Турнир организовала технологическая компания из Шэньчжэня EngineAI. Победитель получит чемпионский пояс из чистого золота весом 10 кг стоимостью около 10 млн юаней ($1,5 млн).
Участие российской команды в Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) происходит на фоне активно развивающейся глобальной робототехнической индустрии. В 2025 году гуманоидные роботы, по данным McKinsey, стали полноценным продуктом, а не просто экспериментом, при этом мировой рынок гуманоидов достиг почти $3 млрд. В Китае же инвестиции в эту индустрию за первые девять месяцев 2025 года превысили $7 млрд с темпом роста 250% год к году.
В целом в 2025 году инвестиции в робототехнику составили $40,7 млрд, увеличившись на 74%. Движущей силой этого роста является так называемый физический искусственный интеллект (ИИ), который позволяет приблизить восприятие роботов к человеческому. При этом Россия также активно развивает направление ИИ, хотя и находится в роли «догоняющей» относительно мировых лидеров, таких как США и Китай. Власти РФ видят в ИИ один из ключевых приоритетов для развития конкурентоспособности страны и создают центры развития ИИ, чтобы сделать его доступным для россиян.