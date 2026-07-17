Российская команда отобралась на турнир по боям гуманоидных роботов в Китае

Российская команда MindRobots прошла отбор в первый в мире турнир по свободным боям гуманоидных роботов Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL). Открытие соревнований состоялось 16 июля в Шэньчжэне.

Заявки на участие в URKL подали более 200 команд со всего мира. В основной турнир прошли 32 команды, в том числе российская. Соревнования продлятся до конца года. Финал состоится в канун нового года.

MindRobots разработала для участия в турнире специальное программное обеспечение для роботов. При разработке использовалась в том числе российская ИИ-среда Kodik. «Девиз команды MindRobots: "Бьем сильно, но с уважением"!»,— указано в пресс-релизе команды (есть у «Ъ»).

Турнир организовала технологическая компания из Шэньчжэня EngineAI. Победитель получит чемпионский пояс из чистого золота весом 10 кг стоимостью около 10 млн юаней ($1,5 млн).