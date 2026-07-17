Креативную экономику назвали языком глобального влияния

Пленарное заседание «Креативная экономика: ценности, объединяющие мир» на Российской креативной неделе — 2026 зафиксировало смену парадигмы: творческий сектор перестал быть вспомогательным элементом и превратился в самостоятельную систему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» и национальной премии в сфере креативных индустрий Марина Монгуш Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг (слева) и директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Следующая фотография 1 / 5 Президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» и национальной премии в сфере креативных индустрий Марина Монгуш Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг (слева) и директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» и национальной премии в сфере креативных индустрий Марина Монгуш, выступившая модератором, подчеркнула: форум — платформа для сборки креативной экономики страны — от смыслов к экономике и международному влиянию.

Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков привел статистику, согласно которой за семь лет вклад креативных индустрий в ВВП вырос с 2,8% до 4,2% (8,2 трлн руб.), стратегическая цель — 6% к 2030 году. Он отметил, что доля молодежи в секторе — 32%, сотрудников с высшим образованием — более 56%.

Директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский заявил о переходе к стратегическому продюсированию и созданию экосистем вокруг проектов. Гендиректор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова сообщила, что 82% россиян регулярно смотрят отечественные фильмы, а сериал «Три кота» собрал 5,5 млрд просмотров в Китае. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко сообщил о росте сектора в 3–4 раза быстрее классических отраслей. Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева предложила запустить номинацию «Креативный муниципалитет». Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о развитии бренда «Красная машина».

Генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский вскрыл парадокс: юридическое признание креативного сектора опередило общественное понимание — люди путают личное творчество с креативной экономикой. Он заявил, что деловые СМИ становятся площадкой доверия, объясняющей контекст, и анонсировал запуск профильного раздела и включение программы по креативной экономике в академию журналистики «Коммерсанта».

«В эпоху социальных сетей и ИИ задача журналистики — не просто выдать новость, а объяснить её смысл и влияние на жизнь. Чтобы зафиксировать методологическую рамку, мы планируем на ресурсах "Коммерсанта" полноценный профильный раздел и этой осень запускаем Академию журналистики с расширенным IT-треком, в которую также хотим включить программу по креативной экономике. Повестка перестает быть просто модной и становится ценной тогда, когда наступает ее рутинизация и появляются четкие измерения: налоги, рабочие места, инвестиции и экспорт», — сказал Роман Уманский.

Первый заместитель гендиректора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова рассказала об инструментах «умной силы» в Африке. Министр культуры Абхазии Даур Кове предложил создать «южную резиденцию» для российских агентств в Сухуме. Директор департамента международного развития Фонда культуры и креативных индустрий Ирана Саид Никпур призвал к совместным проектам, предупредив, что если на государственном уровне в России не будут создаваться смыслы, то это обязательно сделает кто-то другой, и они будут ложные. Итог пленарного заседания подвела Марина Монгуш, отметив, что креативная экономика перестает быть темой про отдельную индустрию — она становится темой про страну в целом.