Шест попутал

В центре Ульяновска, в непосредственной близости от православного храма Трех святителей открывается стриптиз-клуб. Симбирская епархия, узнав об открытии заведения, сделала официальное заявление, в котором говорит о недопустимости такого соседства и просит предпринимателей найти иное место, а чиновников — проверить законность такого размещения. Как выяснилось, помещение в 40 метрах от храма арендует предприниматель из Саранска, где под его руководством уже давно действует аналогичный VIP private club со стриптизом. В администрации губернатора епархию поддерживают, но отмечают, что все должно быть в рамках действующего законодательства. Юристы отмечают, что в законодательстве действительно нет никаких ограничений по размещению подобных заведений около храмов, но считают, что проблему можно решить путем переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

В минувший четверг, 16 июля, Симбирская епархия на своем сайте разместила официальное заявление, в котором сообщила, что, как стало известно ее представителям, в центре Ульяновска, на ул. Гончарова, в пристройке к историческому зданию Симбирской духовной семинарии, в непосредственной близости от храма во имя Трех святителей открывается стриптиз-клуб.

Фактически этот VIP club расположен в 40 метрах от входа в храм, в проходе между зданиями, по которому верующие направляются в церковь. Вывеска заведения расположена непосредственно под информационным знаком храма.

Симбирская епархия заявила, что считает такое соседство оскорбительным и недопустимым, отмечая, что «размещение наружной рекламы стриптиз-клуба перед информационным знаком храма несет в себе вызов общественной нравственности», В заявлении отмечается, что в условиях СВО, в период, когда государство уделяет особое внимание духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению истории и культуры, «открытие стриптиз-клуба в историческом центре Симбирска-Ульяновска выглядит оскорбительным, нечистоплотным, разрушительным деянием». Симбирская епархия призвала собственников помещения отказаться от размещения эротического кабаре в этом месте, а органы власти — провести проверку законности выданных разрешений.

В епархии «Ъ» сказали, что письменные обращения с аналогичным текстом направлены губернатору Ульяновской области Алексею Русских и главе Ульяновска Александру Болдакину.

В мэрии пояснили, что напрямую не могут повлиять на организаторов заведения, но уже выставили собственнику претензии по незаконности размещения вывески на латинице (в пятницу в соцсетях была размещена информация очевидцев, сообщивших, что вывеска VIP club под информационным знаком храма уже снята).

Курирующий внутреннюю политику заместитель губернатора Александр Коробко сказал «Ъ», что «епархия права», и он намерен отреагировать, «но все надо делать в рамках закона».

В помещении, в котором организовано ночное кафе с раздеванием, ранее находился ресторан «2-е авеню», принадлежащий индивидуальному предпринимателю Корюну Кюрегяну, в собственности которого также находится ресторан «Кавказская пленница», находящийся по соседству. Господину Кюрегяну также принадлежат компании «Анна и В» (ООО, деятельность ресторанов) и «Уздинов» (ООО, оптовая торговля, деятельность ресторанов и баров).

В беседе с «Ъ» Корюн Кюрегян пояснил, что сдал помещение, в котором раньше был ресторан «2-е авеню», в аренду на 10 лет индивидуальному предпринимателю Дмитрию Глазкову под размещение кафе, договор был заключен еще 19 июля 2025 года и зарегистрирован в Росреесте. Наличие стриптиза в работе кафе владелец площадей отрицает: «Разве размещение кафе незаконно? Мы по договору отдали помещение на открытие ночного клуба, который работает до двух-трех часов ночи, и там, естественно, есть музыка, и в кафе люди танцуют, но никакого разврата и раздевания там не должно быть». По словам господина Кюрегяна, в пятницу Дмитрий Глазков «был приглашен на разговор к заместителю губернатора и заместителю главы города».

По данным Kartоteka.ru, Дмитрий Глазков как индивидуальный предприниматель зарегистрирован в Саранске (Мордовия). Раньше он также был соучредителем ООО «ВИП сервис групп» и ООО «Джейд-плант» (торговля алкогольными напитками, деятельность в сфере развлечений).

В самом VIP club в Ульяновске «Ъ» ответили, что соединить с Дмитрием Глазковым не могут, «он находится в другом городе», комментировать ситуацию с заявлением епархии отказались, при этом заявили, что пока заведение не работает. Наличие в программе стриптиза также подтверждать не стали.

Между тем в Саранске находится VIP privat club, который имеет точно такую же вывеску и такой же логотип, как и ульяновский VIP club. Саранский стриптиз-клуб имеет свой сайт и страницу в соцсети «ВКонтакте». В беседе с «Ъ» там ответили, что «Дмитрия Юрьевича (Глазкова. — “Ъ”) сейчас нет на месте», пообещав передать ему запрос «Ъ» (получить комментарии господина Глазкова так и не удалось).

Стоит отметить, что спорный пристрой, в котором сегодня размещается эрокафе, был возведен еще в начале 2010-х годов и в то время принадлежал известному предпринимателю Алексею Рыжевскому. Уже тогда Симбирская епархия высказывала недовольство возведением пристроя. В 2015 году министерство искусства и культурной политики Ульяновской области обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением об обязании Алексея Рыжевского демонтировать пристрой, который примыкает к объекту культурного наследия регионального значения «Здание Симбирской духовной семинарии», поскольку разрешение на строительство было выдано без согласования с департаментом по культурному наследию. Однако в удовлетворении иска суд отказал.

Замглавы управления по охране объектов культурного наследия (ОКН) Ульяновской области Евгений Сизоненко в беседе с «Ъ», пояснил, что в законодательстве нет ограничений на виды размещения бизнеса в ОКН, если они не приносят вред объекту. Ограничения касаются только внешнего вида, фасада и вывесок, «эти действия должны согласовываться с управлением». «На следующей неделе мы рассмотрим, какие там вывески, и были ль они согласованы, и если будут несогласованные, направим требование об их демонтаже», — пояснил замглавы управления.

«Прямого запрета в российском законодательстве на размещение стриптиз-клубов или иных развлекательных заведений рядом с храмами нет, если в региональном законодатлеьстве нет каких-либо санитарных ограничений или запретов, связанных с алкоголем (ограничений по расстояниям от храмов в региональном законодательстве и в нормативных актах мэрии нет. — “Ъ”). По моему мнению, в такой ситуации лучший вариант — представителям органов власти провести переговоры с собственниками помещений и убедить их в необходимости перенести заведение в другое место, тем более что все больше коммерческой недвижимости освобождается», — пояснила «Ъ» кандидат юридических наук, почетный адвокат РФ Людмила Мороз.

Похожая ситуация наблюдалась в 2009 году в Екатеринбурге вокруг секс-бара «ДеБош», который размещался в здании РОСТО-ДОСААФ. Там проблема возникла, когда по соседству появился храм «Большой Златоуст». Общественные организации начали сбор подписей под обращением к губернатору с требованием либо убрать фривольную рекламу клуба, либо закрыть заведение. В итоге областная организации РОСТО-ДОСААФ по своей инициативе аннулировала договор со стриптиз-клубом об аренде помещения.

Сергей Титов, Ульяновск