Восемь человек погибли и десятки пропали без вести из-за оползня в Китае

В городе Чунцин на юго-западе Китая на жилые районы сошел мощный оползень, завалив более десятка многоквартирных домов. По последним оценкам, в результате погибли не менее 8 человек, 34 считаются пропавшими без вести. Как сообщает AP, в районе бедствия работает более 800 спасателей.

Из-под завалов уже были спасены десять жителей. Из них двое получили серьезные травмы. Причиной схода оползня стали сильные затяжные дожди. Поисково-спасательные работы затруднены сложным рельефом этого района, зажатого между склонами горы и рекой, которая переполнена из-за дождей. Из опасного района эвакуированы более 1,1 тыс. человек. Власти направили пострадавшим палатки, раскладные кровати, предметы первой необходимости. В радиусе 1 км от места оползня в жилых районах в целях безопасности отключены подача воды, газа и электроэнергии.

Алена Миклашевская