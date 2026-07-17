Бренды разыграли тренды

Люксовые бренды смогли сделать себе почти бесплатную рекламу на чемпионате мира по футболу. В основном — производители дорожных сумок и спортивных костюмов, пишет Forbes. Аксессуары Chanel, Louis Vuitton, Hermes и Dior, которые выбирали Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холлан, в соцсетях обсуждают не только стилисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Kemp / In Pictures / Getty Images Фото: Mike Kemp / In Pictures / Getty Images

Завирусились и розовые бутсы, которые с матча открытия между Мексикой и ЮАР, мелькали в каждой игре. Их выпустили Nike, Adidas, Puma, New Balance и Skechers. Однако вряд ли производители сделают на них хорошую выручку, считает коллекционер кроссовок, главный редактор журнала «К.Е.Д.» Дмитрий Егоров:

«Думаю, это что-то среднее между маркетинговым эффектом и совпадением. Я тоже видел это завирусившиеся видео с футболистами в розовых бутсах. Но вообще, если посмотреть матчи, то можно заметить, что там далеко не все в них. Розовый цвет, кстати, в футболе был достаточно давно. У многих команд есть свои комплекты в таком варианте, так что ничего супернового здесь нет.

Глобально, даже если посмотреть на релизы кроссовок и одежды, посвященных мундиалю, то можно увидеть, что розовый цвет абсолютно не доминантный. Опять же, бутсы — это очень специфическая обувь, которая предназначена для занятий футболом.

А вот на кроссовки это розовое безумие не перекинулось».

Инфлюенсеры внедрили в свой гардероб трендовые футболки с названиями любимых сборных, миксуя их с большими дорожными сумками. Но этот мундиаль не породил знаковых образов не в одежде, не в стилях, считает основатель сети барбершопов «Пижонъ» Степан Акентьев:

«Раньше после масштабных спортивных событий появлялись тренды на стрижки, одежду, какие-то укладки. К примеру, в советское время появилась стрижка "канадка", как раз после приезда сборной Канады. До сих пор она востребована и в учебниках присутствует.

Сейчас тенденция изменилась. Уже никто не повторяет за известными игроками, потому что они сами следуют за мировыми трендами.

Информацию люди получают не просто по телевизору. Соответственно, сейчас среди таких вариантов, которые просят и ребята во всех странах, это текстурные стрижки, кудри. Кто-то делает и химическую завивку, и различные стрижки маллет. Сейчас, как показывает практика, у игроков на чемпионате мира прически хуже, чем у обычных людей. Но это техническая составляющая, спортсмены не всегда могут обратиться к своему мастеру, а стригутся где попало».

При этом на российских маркетплейсах во время чемпионата выросли продажи футболок с символикой сборных, рассказал “Ъ FM” представитель Wildberries & Russ Дмитрий Борщевский:

«Нынешний чемпионат мира по футболу заметного влияния на поведение потребителя не оказывает. Между динамикой спроса на спортивные товары, околоспортивные аксессуары и, например, телевизоры и стартом мундиаля выраженной корреляции мы не заметили.

В лидерах по спросу — это наклейки с командами и, собственно говоря, журналы для наклеек, а также мячи и наборы карточек. При этом к концу чемпионата спрос на них ожидаемо снизился на треть. А спрос на мячи остался стабильным, рост тут всего 1%. Встречаются, впрочем, и экзотические товары, например, набор Lego в виде кубка FIFA.

Тем не менее в первой половине июля, если сравнивать со второй, мы зафиксировали вполне закономерный рост продаж футболок и фигурок с символикой чемпионата. В натуральном выражении первых купили на 260% больше, а вторых — на 110%. Но в абсолютных значениях продажи все-таки остались невелики».

Финал мундиаля состоится 19 июля. На поле встрется сборные Испании и Аргентины. Не исключено, что после этой игры в сети заговорят о новых трендах.

Юлия Савина