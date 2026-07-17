Больше 70% выпускников улучшили баллы ЕГЭ благодаря пересдаче

В 2026 году принять участие в пересдаче ЕГЭ решили почти 138 тыс. выпускников. Из них повысить свои результаты смогли почти 99 тыс., при этом 24,6 тыс. написали экзамен хуже, чем в первый раз. Не поменялись результаты после пересдачи у 12,4 тыс. школьников. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Чаще всего выпускники принимали решение переписать обществознание (31 тыс. пересдач), на втором месте — информатика (22,5 тыс.), на третьем месте — русский язык (21,4 тыс.). Самым непопулярным предметом для второй попытки оказалась география (815 пересдач).

Переписать один из ЕГЭ имеют право все выпускники школ текущего года в случае, если их не устроил результат первой попытки. Напомним, что пересдать экзамен не спустя год, а тем же летом, пока приемная кампания в вузы не завершилась, появилась у школьников в 2024 году по инициативе Владимира Путина. Однако действительными остаются только результаты пересдачи, даже если они оказались хуже первоначальных баллов.

По словам Анзора Музаева, более половины из тех, кто не смогли улучшить свои результаты во время пересдачи,— выпускники, которые изначально получили за ЕГЭ двойку, то есть не набрали даже минимальных баллов. «Недостаточно подготовленные дети испытывают подобные проблемы, и для выпускников, которые находятся в зоне риска, надо выстраивать персональные образовательные траектории, чтобы они смогли более качественно подготовиться к экзаменам»,— заметил он. В Рособрнадзоре собираются направить соответствующие рекомендации в регионы.

Окончательная статистика по результатам ЕГЭ будет подведена позднее. Пока ведомство вновь объявило о сборе предложений по усовершенствованию экзамена — он продлиться до 15 августа. Прислать их могут все желающие.

Полина Ячменникова