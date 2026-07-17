Больше 70% выпускников улучшили баллы ЕГЭ благодаря пересдаче
В 2026 году принять участие в пересдаче ЕГЭ решили почти 138 тыс. выпускников. Из них повысить свои результаты смогли почти 99 тыс., при этом 24,6 тыс. написали экзамен хуже, чем в первый раз. Не поменялись результаты после пересдачи у 12,4 тыс. школьников. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Чаще всего выпускники принимали решение переписать обществознание (31 тыс. пересдач), на втором месте — информатика (22,5 тыс.), на третьем месте — русский язык (21,4 тыс.). Самым непопулярным предметом для второй попытки оказалась география (815 пересдач).
Переписать один из ЕГЭ имеют право все выпускники школ текущего года в случае, если их не устроил результат первой попытки. Напомним, что пересдать экзамен не спустя год, а тем же летом, пока приемная кампания в вузы не завершилась, появилась у школьников в 2024 году по инициативе Владимира Путина. Однако действительными остаются только результаты пересдачи, даже если они оказались хуже первоначальных баллов.
По словам Анзора Музаева, более половины из тех, кто не смогли улучшить свои результаты во время пересдачи,— выпускники, которые изначально получили за ЕГЭ двойку, то есть не набрали даже минимальных баллов. «Недостаточно подготовленные дети испытывают подобные проблемы, и для выпускников, которые находятся в зоне риска, надо выстраивать персональные образовательные траектории, чтобы они смогли более качественно подготовиться к экзаменам»,— заметил он. В Рособрнадзоре собираются направить соответствующие рекомендации в регионы.
Окончательная статистика по результатам ЕГЭ будет подведена позднее. Пока ведомство вновь объявило о сборе предложений по усовершенствованию экзамена — он продлиться до 15 августа. Прислать их могут все желающие.
Введение возможности пересдачи одного из предметов ЕГЭ в текущем году было инициировано Президентом Владимиром Путиным в феврале 2024 года, чтобы дать выпускникам «второй шанс» еще до завершения приемной кампании в вузы. До этого пересдать сразу можно было только обязательные предметы — русский язык и математику, необходимые для получения аттестата. Предметы по выбору разрешалось пересдать только через год. В Рособрнадзоре приняли новые правила, уплотнив график экзаменов и добавив два дня для пересдач (3 и 4 июля), при этом действительным остается только результат пересдачи, даже если он ниже первоначального.
Ранее Рособрнадзор не планировал изменений в процедуре пересдачи, считая предложения о расширении этой возможности избыточными. Однако после поручения Президента ведомство оперативно внесло изменения. Несмотря на изначальные опасения, что такая мера не будет популярной, а также на то, что это усложнит процедуру организации, возможность пересдачи все же была реализована. В 2024 году, когда эта система была введена, пересдали экзамены 105 тыс. человек, из них 73% улучшили свой результат; в 2025 году число участников пересдачи выросло до 144 тыс. человек, из них 77% смогли повысить свои баллы.