В Крыму два человека погибли после атаки ВСУ

Два человека погибли и еще получил ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на сереве Крымского полуострова. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления. Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку»,— написал господин Аксенов.

Минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, в небе над Крымом и рядом других регионов России сбили 243 беспилотника ВСУ. Утром на предприятии «Крымэнерго» сообщили о массовом отключении электроэнергии на полуострове из-за технологических нарушений, вызванных «внешними воздействиями».

Александр Дремлюгин, Симферополь