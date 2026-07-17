Во Флориде казнят двух заключенных в один день впервые за 60 лет

28 июля в государственной тюрьме штата Флорида будут казнены двое заключенных. Как отмечает AP, двух казней в один день в штате Флорида не было более 60 лет.

Первым из двух будет казнен 68-летний Джеймс Дакетт, бывший полицейский, приговоренный к смерти за изнасилование и убийство 11-летней девочки в 1987 году. Вторым казнят 80-летнего Доминика Оккиконе, который в 1986 году убил родителей своей подружки. Оккиконе при этом будет самым пожилым казненным в истории штата и вторым по возрасту среди казенных за все время в США. Старше его был только 83-летний Уолтер Муди-младший, которого казнили в Алабаме в 2018 году за убийство федерального судьи. Дакетт и Оккиконе станут 11-м и 12-м заключенными, казненными во Флориде с начала года. В последний раз двух заключенных в один день казнили в этой тюрьме 12 мая 1964 года — приговоренных к смерти за убийства Эмметта Блэйка и Си Доусона.

В 2025 году во Флориде было рекордное число казней (19) с момента восстановления смертной казни в штате в 1976 году. Как указывает AP, сейчас казни в штате осуществляются с помощью инъекции.

Алена Миклашевская