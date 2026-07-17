«В ноябре будет жарко»

В Кремле опровергли возможность вмешательства в американские выборы. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп упомянул России среди потенциальных угроз для избирательной системы США. При этом большая часть обвинений досталась Китаю. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что отношения Москвы и Вашингтона еще больше ухудшатся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дональд Трамп выступил с обращением к нации в ночь на 17 июля по московскому времени. В своей 25-минутной речи, ссылаясь на данные разведки, президент США заявил о максимальной уязвимости избирательной системы. Основная угроза — КНР, которая, по словам главы Белого дома, получила несанкционированный доступ к личным данным 220 млн американских избирателей. Также 47-й президент Соединенных Штатов отметил, что противники Америки, включая, внимание, Россию, а также все тот же Китай, Иран и КНДР, «обладают технической способностью скомпрометировать избирательную инфраструктуру».

Здесь важно подчеркнуть, что речь идет лишь о теоретической возможности, а не о конкретных обвинениях. Впрочем, дело даже не в этом, а в том, что РФ названа в числе оппонентов Америки. В этом, опять же, нет ничего необычного. Просто Дональд Трамп раньше старался обходить подобные острые углы, всячески их сглаживая. Хотя какие к нему претензии? Это разведка так доложила, да и нового ничего в этом нет. США — страна для России недружественная, в отличие от Китая, Ирана и Северной Кореи.

Пекин подобные обвинения уже категорически опроверг. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сослался на обезличенную информацию. «Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. Мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела»,— добавил он. Да, Москва также обвиняет, в частности, западные страны во вмешательстве в свои выборы и всячески с этим борется, профилактически.

Как известно, в ноябре в США пройдут очень важные для Трампа выборы в Конгресс, которые могут привести к его импичменту.

Можно даже сказать, что это будет битва между двумя полюсами.

С одной стороны, глобализм, климатическая повестка, в целом за все хорошее против всего плохого. С другой, классическая Америка и традиционные ценности. И там, и там картина далеко не идеальная. Впрочем, речь не об этом. Поскольку очень многое поставлено на карту, а ради победы все средства хороши, то не исключено как потепление отношений с Россией, так и, наоборот, окончательно похолодание без надежды на улучшение. Второй вариант более вероятен. Тем более всегда удобно собственный проигрыш объяснить некими внешними причинами.

Как бы то ни было, очень похоже, что в ноябре будет жарко. А сейчас Трампу очень нужны победы. Пока они не очень заметны. И в этом также логично найти виновного. В основном это Демократическая партия и ее придворные СМИ. Но в перспективе ситуация может измениться, а список недругов — расшириться. В общем и целом, если у кого и были иллюзии относительно улучшения отношений России и Америки, то сейчас есть большие основания полагать, что в ближайшее время они окончательно рассеются.

Дмитрий Дризе