Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 18–19 июля

Австралийский доллар 54,7223
Английский фунт 105,7520
Белорусский рубль 27,0920
Гонконгский доллар* 99,9856
Дирхам ОАЭ 21,3475
Доллар США 78,3987
Евро 89,8998
Индийская рупия** 81,3547
Казахстанский тенге** 16,5979
Канадский доллар 55,8475
Китайский юань 11,5602
СДР 106,7053
Сингапурский доллар 60,7506
Турецкая лира* 16,6773
Украинская гривна* 17,5516
Шведская крона* 81,5159
Швейцарский франк 97,2086
Японская иена** 48,2721

*За 10. **За 100.