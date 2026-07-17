Черноземье 17.07.2026, 18:01 Официальные курсы валют ЦБ на 18–19 июля Австралийский доллар 54,7223 Английский фунт 105,7520 Белорусский рубль 27,0920 Гонконгский доллар* 99,9856 Дирхам ОАЭ 21,3475 Доллар США 78,3987 Евро 89,8998 Индийская рупия** 81,3547 Казахстанский тенге** 16,5979 Канадский доллар 55,8475 Китайский юань 11,5602 СДР 106,7053 Сингапурский доллар 60,7506 Турецкая лира* 16,6773 Украинская гривна* 17,5516 Шведская крона* 81,5159 Швейцарский франк 97,2086 Японская иена** 48,2721 *За 10. **За 100.