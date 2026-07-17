Мантуров призвал оптимизировать траты на БПЛА-перехватчики

Вице-премьер Денис Мантуров провел тематическую сессию по использованию БПЛА-перехватчиков и их применению в зонально-объектовой системе ПВО. По его словам, необходимо унифицировать комплектующие для таких дронов и оптимизировать затраты на серийное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вице-премьер Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кроме того, следует улучшить их работу совместно с системами обнаружения, целеуказания и управления, а также обеспечить совместимость с другими средствами борьбы с БПЛА, отметил господин Мантуров. «Нам важно быть на шаг впереди оппонентов. Наращивать скорость и маневренность отечественных изделий, их автономность, точность наведения и возможность группового применения»,— сказал он (цитата по сайту правительства).

Замминистра обороны Василий Осьмаков заявил, что организация ПВО строится на единой информационно-управляющей системе, а данные обрабатываются при помощи искусственного интеллекта. По словам замглавы Минпромторга Василия Шпака, важно обеспечить сбор и обработку всех видов данных (с акустических, тепловых и оптических систем), чтобы обнаруживать украинские БПЛА.