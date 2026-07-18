Всегда солнечно в мире богача

На пике популярности группы ABBA ее менеджер, сооснователь и совладелец звукозаписывающей компании Polar Music, поэт-песенник Стиг Эрик Леопольд «Стикан» Андерсон создал инвестиционную структуру Polar Music Invest, через которую его деньги и деньги участников группы вкладывались в акции, недвижимость, промышленные и торговые предприятия, сырьевые активы.

В начале 1980-х, по некоторым оценкам, участники группы были богаче шведской королевской семьи. Но в 1983 году в результате неудачных вложений, в частности в занимавшуюся недвижимостью компанию Kuben, у Polar Music Invest возникли крупные финансовые проблемы. В СМИ появились сообщения о возможном «крахе империи ABBA». Его не случилось, но значительная часть состояния членов группы была потеряна. В 1990 году возник конфликт между Агнетой, Бенни, Бьорном и Стигом Андерсоном по поводу роялти и условий их контрактов. Спор был урегулирован во внесудебном порядке в 1991-м.

По данным сайта LoveMoney, личные состояния бывших участников супергруппы на апрель 2026 года выглядели так. Бьорн Ульвеус — около $300 млн (музыкальные права и роялти, компания Kopparnaset Aktiebolag с несколькими дочерними структурами, недвижимость, проекты на основе песен группы, бизнес-активы). Созданная Ульвеусом совместно с основателем инвестиционной компании EQT Конни Йонссоном в 2014 году компания Pophouse Entertainment занимается инвестициями в индустрию развлечений. Pophouse принадлежит большинство музыкальных прав и прав на имя и внешний облик Тины Тернер, музыкальный каталог и права на образы группы Kiss, 50% прав на музыкальный каталог, название и образы Iron Maiden.