Гранд Отель Европа обновил летнее меню десертов в кафе «Мезонин»

В кафе «Мезонин» петербургского Гранд Отеля Европа появилась новая летняя коллекция десертов. В нее вошли джелато и сорбеты из натуральных ягод, фруктов и орехов, а также слоистые безалкогольные коктейли. Ассортимент мороженого меняется каждые две недели — среди вариантов есть как классические, так и необычные вкусы: апероль-шприц, горгонзола, херес, щавель и лаванда. Отдельный акцент сделали на аффогато — его готовят прямо у столика, заливая ванильный шарик джелато горячим эспрессо. Само кафе расположено в атриуме отеля, оформленном под старый петербургский дворик с кованой мебелью и уличными фонарями.

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