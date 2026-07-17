Apple опередила Nvidia и стала самой дорогой компанией мира

Apple стала самой дорогой компанией в мире, оттеснив на второе место прежнего лидера — Nvidia. Капитализация Apple достигла $4,9 трлн, капитализация Nvidia после некоторого падения акций остановилась на отметке $4,8 трлн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Reuters Фото: Florence Lo / Reuters

С начала года акции Apple подорожали более чем на 20%, акции Nvidia росли медленнее, прибавив чуть менее 10%. Как отмечает Reuters, смена лидера отражает изменение позиции инвесторов. Они теперь вкладываются не только компании, получающие выгоду от бума технологий ИИ, но и ищут другие перспективные активы в смежных сферах.

Как отмечает глава отдела инвестиций BRI Wealth Management Тони Медоус, раньше Apple отставала в гонке ИИ, «но теперь настроения изменились». «Компания находится в более безопасном и выгодном положении по сравнению с другими IT-гигантами: она тратит меньше средств на создание ИИ, но гарантированно зарабатывает на нем за счет платных сервисов, привязки к экосистеме, обновления оборудования»,— говорит эксперт. По его мнению, рост капитализации Apple «отражает веру инвесторов в стабильность ее долгосрочной прибыли, а не просто хайп вокруг технологий ИИ».

Впервые Apple стала самой дорогой компанией мира по объему рыночной капитализации в августе 2011 года. В 2016 году Apple временно уступала лидерство компании Alphabet. В августе 2018 года стала первой компанией, преодолевшей отметку $1 трлн рыночной капитализации. В 2024 году самой дорогой компанией стала Nvidia на волне спроса на чипы для ИИ.

Алена Миклашевская