Цивилева заявила о сокращении времени эвакуации в зоне СВО

Укомплектованность медицинской службы в зоне специальной военной операции выросла до 96%, заявила заместитель министра обороны Анна Цивилева на заседании коллегии ведомства. Это позволило сократить время эвакуации — периода, за который раненого военного увозят с поля боя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра обороны Анна Цивилева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Замминистра обороны Анна Цивилева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Цивилева напомнила, что процедура выглядит так: сначала бойцу оказывают первую помощь и стабилизируют состояние, а затем эвакуируют дальше. Впоследствии ему оказывают специализированную и высококвалифицированную медицинскую помощь.

По ее словам, время подготовки к эвакуации сейчас сокращено, а также сформирована система маршрутизации раненых в военные госпитали. Кроме того, медицинские взводы теперь оснащены роботизированными системами для вывоза раненых. «Обеспеченность медицинских подразделений для эвакуации раненых бронированной техникой и НРТК к концу года будет доведена до 100%»,— добавила она.