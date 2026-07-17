Умерла первая ирландская обладательница «Оскара» Бренда Фрикер

Ирландская актриса и обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Моя левая нога» Бренда Фрикер умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщает RTE со ссылкой на представителя артистки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бренда Фрикер

Фото: Blake Sell / Reuters, Blake Sell / File Photo / Reuters Бренда Фрикер

Фото: Blake Sell / Reuters, Blake Sell / File Photo / Reuters

По его словам, актриса скончалась после продолжительной болезни. «Для меня было честью знать, любить и работать с ней, и она навсегда останется в моем сердце и в сердцах многих поклонников кино и телевидения по всему миру»,— цитирует его издание.

Бренда Фрикер родилась в Дублине. Работала в газете The Irish Times до того, как получила первую роль в театре Gate. Дебютировала в кино в 1964 году, сыграв в экранизации романа Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих». Затем снималась в телевизионных драмах на ирландском телевидении, включая сериалы «Толка Роу» и «Улица коронации». Играла эпизодические роли в британском сериале «Скорая помощь».

В 1989 году на экраны вышел фильм «Моя левая нога», где Бренда Фрикер сыграла мать главного героя — его роль исполнил Дэниел Дэй-Льюис. Оба получили «Оскар». Артистка стала первой ирландской лауреаткой награды Американской киноакадемии. Бренду Фрикер также помнят по роли женщины с голубями в фильме «Один дома 2».