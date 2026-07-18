В Черноземье 19 июля ожидается теплая и солнечная погода, до +26°C

В воскресенье, 19 июля, жителей Черноземья ожидает теплая и солнечная погода. Температура будет варьироваться от +15°C до +26°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +20°C, днем потеплеет до +26°C, вечером столбик термометра понизится до +24°C, ночью будет +15°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +21°C, днем температура поднимется до +26°C, вечером она составит +24°C, а ночью опустится до +17°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром температура составит +19°C, днем — +25°C, вечером будет +24°C, а ночью температура понизится до +15°C. Ветер до 2 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +20°C, днем — +26°C, вечером будет +23°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 2 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +19°C, днем поднимется до +25°C, вечером будет +24°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +21°C, днем — +26°C, вечером будет +24°C, ночью — +15°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова