В Минобороны России рассказали о первых результатах цифровой трансформации ВС

В Минобороны России начали выполнять концепцию цифровой трансформации вооруженных сил. Формируется новая цифровая вертикаль — назначены заместители руководителей по цифровой трансформации. Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин на заседании коллегии военного ведомства.

«Целью цифровой трансформации является достижение и удержание военного и военно-технического превосходства ВС РФ в современных и прогнозируемых военных конфликтах за счет внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта»,— сказал господин Щербинин.

На заседании коллегии обсуждалась модернизация и оснащение вооруженных сил, обеспечение боевых действий в зоне СВО, развитие войск беспилотных систем и другие вопросы. Министр обороны России Андрей Белоусов заслушал доклады заместителей об итогах работы за первое полугодие.

Объем доставляемых в зону СВО грузов увеличен более чем в два раза, заявил заместитель министра обороны Александр Санчик. По его словам, за первое полугодие удалось сократить сроки восстановления вооружения, военной и специальной техники. В штурмовых подразделениях на 30% увеличено число высокопроходимых транспортных средств, в том числе мотоциклов, багги и мотовездеходов.

За первое полугодие было подготовлено более 8 тыс. специалистов для службы в беспилотных войсках, отчитался заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Количество беспилотников, поставленных в войска, увеличено более чем в два раза по сравнению с 2025 годом, отметил он.