Бывшего замначальника нижегородской колонии подозревают в разглашении гостайны

Бывшего начальника исправительной колонии в Нижегородской области подозревают в разглашении гостайны, в отношении него расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 283 УК РФ. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По фабуле дела, фигурант разгласил секретную служебную информацию лицам, которые не имели допуска к гостайне. При этом он осознавал противоправный характер своих действий, полагает следствие.

Подозреваемый арестован.

Владимир Зубарев