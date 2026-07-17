Netflix использовал ИИ для производства около 300 проектов
Стриминговый сервис Netflix активно использует ИИ при создании своих проектов. Об этом сообщает Variety со ссылкой на письмо руководства Netflix акционерам компании. В письме компания отмечает, что использование ИИ «активно расширяется на всех уровнях производства программ, начиная с идеи, предварительной визуализации и заканчивая пост-продакшн и выпуском».
В числе программ, где на каком-либо этапе использовался ИИ, компания назвала триллер «Слава», сериал «Бразилия 70: Третий чемпионский титул» и документальный мини-сериал «Американский эксперимент». Как отмечают в компании, ИИ помог создать «очень сложные сцены», в том числе увеличивая массовку и моделируя динамичные батальные сцены.
По словам соруководителя Netflix Теда Сарандоса, ИИ дает более совершенные инструменты, благодаря чему, например, сериал «Американский эксперимент» получился гораздо масштабнее, чем это было возможно раньше, а также создавался «в два раза быстрее и обошелся вполовину дешевле». При этом в компании подчеркнули, что не собираются замещать с помощью ИИ творческих специалистов. «Чтобы сделать что-то великое, нужны великие создатели, и ИИ этого не изменит, — заявил господин Сарандос. – Фильмы делают люди, которые делают фильмы. А ИИ просто дает им инструменты, которые позволяют сделать эти фильмы лучше».
В целом, стриминговые сервисы, включая Netflix, активно исследуют и внедряют искусственный интеллект в процесс кинопроизводства для ускорения и удешевления создания контента, а также для получения уникальных возможностей. Однако такое внедрение вызывает напряженность в анимационной индустрии из-за опасений художников и профсоюзов по сокращению рабочих мест.
Другие крупные игроки рынка также следуют этому тренду. Например, Amazon MGM Studios планирует использовать ИИ для ускорения создания фильмов и сериалов и снижения издержек, уже применяя его в своем сериале «Дом Давида». Компания OpenAI также поддержала съемки анимационного фильма «Critterz», который будет создан с использованием ИИ, что рассматривается как доказательство способности генеративного ИИ создавать анимацию быстрее и дешевле.
Несмотря на потенциальные выгоды, существуют опасения относительно использования ИИ в творческой сфере. Многие деятели искусства критикуют применение ИИ, а некоторые компании (например, Procreate) принципиально отказываются от его использования. Netflix, в свою очередь, выражает обеспокоенность, что внедрение ИИ может навредить механизму конкуренции в индустрии.