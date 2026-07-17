В Татарстане выделят 811,5 млн рублей на социальные контракты

В 2026 году в Татарстане на оказание государственной социальной помощи по социальным контрактам направят более 811,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Из общей суммы 438,2 млн руб. составят средства федерального бюджета, 373,3 млн руб. — бюджета республики. Предельный уровень софинансирования из федерального бюджета составляет 54%, из регионального — 46%.

Социальный контракт предполагает материальную поддержку граждан в обмен на обязательства по улучшению своей социальной и экономической ситуации, например, переквалификацию, открытие собственного дела или улучшение жилищных условий.

Анар Зейналов