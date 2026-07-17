Частные АЗС переключаются на новых владельцев

Низкая окупаемость бизнеса, сложности с поставкой топлива и раздел имущества: по этим причинам владельцы частных АЗС все чаще выставляют их на продажу. За последний месяц на торговых площадках и профильных сайтах появилось больше 150 таких объявлений. Первыми о тренде написали «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стоимость объекта зависит от региона, оборудования и потока клиентов. Например, на «Авито» есть предложения как за 1 млн руб., так и за 100 млн руб. Последнее — бизнес по франшизе «Татнефти» в Ногинске. А, например, доля в АЗС в Можайске обойдется в 50 млн руб., выяснил “Ъ FM”, позвонив по объявлению под видом покупателя:

«Мы только два дня назад опубликовали предложение, принимаем заявки. Продаем долю в уставном капитале. Участок сейчас оформляется в собственность, 44 сотки. АЗС недавно прошла реконструкцию. Три года назад мы сделали там хороший торговый зал с сопутствующими товарами. Колонки тоже новые поставили. Долю продаем, так как не находим понимания с партнером. При этом торг уместен. Кто заинтересуется, можно приехать посмотреть. Сейчас эта заправка сдана в аренду. Выручку за год составила 150 млн руб.».

Есть варианты и за 350 млн руб. Например, за эту сумму можно купить сеть из 13 автозаправок в Уфе. За комплекс объектов на федеральной трассе в Белгородской области покупатель заплатит 250 млн руб. Сюда входит сама АЗС, магазин, автомойка, станция техобслуживания и дополнительные резервуары для хранения топлива на 600 куб. м. Есть и бизнес, который потребует значительных вложений, рассказал “Ъ FM” один из продавцов:

«Речь о законсервированном объекте. Оборудование там, конечно, уже под реконструкцию. Есть земельный участок в 13,5 соток. Здание операторское, оно фундаментальное с отдельным кадастровым номером. Ему тоже нужен косметический ремонт. Все в собственности. Объекты простаивают уже лет шесть. Ничего не случилось, просто мы их купили, планируя переоборудование. А потом появилось другое направление бизнеса. Сейчас вот решили все-таки продать. Это в городе, не на трассе. Город Красноармейск, на центральной улице. По проходимости там все хорошо».

В целом эта сфера достаточно окупаемая, сходятся во мнении участники топливного рынка. Однако владельцы независимых заправок покупают бензин и дизель по рыночным ценам и часто не могут конкурировать с крупными сетями, у которых есть собственные нефтеперерабатывающие мощности и более устойчивые поставки. Часто именно по этим причинам они и выходят из игры.

А кто решается присоединиться? Заместитель гендиректора топливной компании «Гэйнфул» Анастасия Бунина объясняет, что объявления о продаже частных АЗС могут заинтересовать предпринимателей, нацеленных на расширение этого бизнеса:

«Разрыв на рынке между большими сетями и независимыми игроками по ценообразованию достаточно большой. Они, скажем так, оказались в заточении. У них осталась одна-единственная возможность взять топливо — купить его на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Но там цена по сравнению с торговым домом в два раза выше.

Так что настала пора для таких компаний решать, что они будут делать со своими активами.

Кто-то начинает поднимать вопрос по поводу их продажи. Кто-то сдает землю и оборудование в аренду. Кто-то рассматривает вопрос по поводу включения дополнительных сервисов. Это может быть стоянка грузовых автомобилей, автомойка, сервисы по ремонту.

При этом самый главный показатель на АЗС — это пролив. Как показывает жизненный опыт, практически все "вкусные" места заняты крупными сетями. Плюс, конечно же, дополнительный комплекс услуг нужно рассматривать. Более того, сейчас, вполне вероятно, может оказаться востребованным колонка-автомат. В данной ситуации есть окупаемость, но при условии более или менее стабильной ситуации на рынке.

Такие предложения могут быть интересны тем, кто видит другой ракурс развития конкретной территории, включая услуги по топливозаправке. Вряд ли это будет просто колонка, скорее, речь пойдет о каком-то многофункциональном комплексе».

Как добавляют «Известия», в начале года в России функционировало почти 28 тыс. автозаправок. Чуть меньше 20 тыс. из них — независимые.

Анна Кулецкая