В Италии принят закон против преемственности в мафии

Сенат Италии принял закон, направленный на разрыв семейной преемственности в мафиозных кланах, где криминальный бизнес передается из поколения в поколение, сообщает The Guardian. В рамках специальной государственной программы дети в возрасте до 25 лет, а также другие родственники членов мафиозных кланов получают право начать новую жизнь в другом городе и даже получить новое удостоверение личности. Ожидается, что ей будут пользоваться около 400 человек в год.

Инициатива стала развитием проекта судьи Роберто Ди Беллы, который с 2011 года помещал детей из самых опасных семей калабрийской группировки Ндрангета под надзор воспитателей и психологов. Родители, вовлекавшие детей в преступления, рисковали лишиться родительских прав.

Проект столкнулся с резкой критикой политиков и церкви, обвинивших судью в разрушении семей. Он также также получал угрозы от боссов мафии. Однако, по словам господина Ди Беллы, неожиданностью стало то, что жены влиятельных мафиози тайно просили увезти их сыновей из Калабрии, опасаясь, что те погибнут или окажутся в тюрьме.

Сам судья назвал новый закон «исключительно важным» и обладающим «огромным потенциалом». Он также отметил, что эта модель может быть применена и за пределами Италии, в странах, где действуют влиятельные семейные мафиозные группировки, наркокартели и другие преступные организации. Итальянские эксперты отмечают, что закон даст возможность многим женщинам и детям из преступных семей построить новую, в том числе и профессиональную, жизнь. Они подчеркивают, что победа над мафией — это вопрос не только полицейской деятельности, но и изменения культурной и социальной среды.

Екатерина Наумова