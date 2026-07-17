В предстоящие выходные в Удмуртии прогнозируют дожди

18 и 19 июля в отдельных районах Удмуртии ожидаются грозы и порывы ветра до 7—12 м/с. Температура воздуха будет ниже климатических норм, но с воскресенья начнет повышаться, сообщает республиканский Гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ночью 18 июля столбики термометра покажут +10…+15°С, днем — +17...+22°С. Ночью 19 июля температура поднимется до +12…+17°С, днем — до +23…+28°С.

В начале следующей недели осадки маловероятны, а температура воздуха продолжит повышаться. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +12..+17°С, днем воздух прогреется до +24..+29°С.