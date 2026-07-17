Депутат Госдумы от Татарстана Вольфсон подал документы для участия в выборах

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон подал документы в территориальную избирательную комиссию Приволжского района Казани для участия в выборах депутатов нижней палаты парламента. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Депутат выдвигается от партии «Единая Россия» по Приволжскому избирательному округу. Среди реализованных в округе проектов он назвал строительство и капитальный ремонт социальных и транспортных объектов — более 50 общественных пространств, свыше 2400 благоустроенных дворов, десятки объектов здравоохранения и образования, а также новые дороги и сети водоснабжения.

Выборы в Госдуму РФ IX созыва запланированы на период с 18 по 20 сентября 2026 года.

Анар Зейналов