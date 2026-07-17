В Новоорском районе Оренбуржья ущерб от урагана оценивается в 27,5 млн рублей

В Новоорском районе от урагана пострадало 72 индивидуальных жилых дома, 36 многоквартирных домов, два социально значимых объекта (торгово-технологический техникум и районная больница), а также два предприятия. Предварительный размер причиненного ущерба оценивается в 27,5 млн руб. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

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С 15 июля на территории района действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Администрация приступила к проведению аварийно-восстановительных мероприятий.

В правительстве уточняют, что работа комиссий по обследованию пострадавших объектов продолжается. Обследовано 49 индивидуальных домовладений и организаций: по 46 адресам составлены акты обследования, 3 обращения не подтвердились. Владельцы индивидуальных жилых домов могут обратиться с заявлением на получение материальной помощи.

Все МКД обследованы, комиссия формирует дефектные ведомости и сметную документацию, на основании которых будут заключены договоры на проведение аварийно-восстановительных работ.

Руфия Кутляева