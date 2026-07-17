Танкер Nordic Zenith атаковали около терминала КТК в Черном море

Танкер Nordic Zenith дважды за ночь атаковали около терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. На судне возник пожар, экипаж его потушил. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель КТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танкер Nordic Zenith, 11 июля

Фото: Capt. Berk Er / Vessel Finder Танкер Nordic Zenith, 11 июля

Фото: Capt. Berk Er / Vessel Finder

Атаки произошли в ночь на 17 июля. Экипаж подал сигнал бедствия. С судна эвакуировали 13 членов экипажа. Еще девять человек остались по собственному желанию, уточнил собеседник «РИА Новости».

Nordic Zenith должен был начать загрузку нефти на терминале КТК утром 17 июля. После атаки судно стало непригодно к погрузке. Танкер шел под флагом Либерии, следует из данных MarineTraffic. Судно должно было отправиться в Стамбул.

7 июля около терминала КТК подвергся атаке танкер Yasa Polaris, зафрахтованный американской компанией Chevron, сообщал Reuters. После удара беспилотников судно осталось на плаву и направилось в безопасный порт.

Каспийский трубопроводный консорциум соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска. Через него идет 80% экспорта нефти из Казахстана. Основные акционеры — Россия (31%), Казахстан (20,75%), американские Chevron (15%) и Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), а также Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%). Получатели нефти — страны ЕС (Италия, Франция, Греция, Испания и т. д.), Азии, а также США.