Танкер Nordic Zenith атаковали около терминала КТК в Черном море
Танкер Nordic Zenith дважды за ночь атаковали около терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. На судне возник пожар, экипаж его потушил. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель КТК.
Танкер Nordic Zenith, 11 июля
Фото: Capt. Berk Er / Vessel Finder
Атаки произошли в ночь на 17 июля. Экипаж подал сигнал бедствия. С судна эвакуировали 13 членов экипажа. Еще девять человек остались по собственному желанию, уточнил собеседник «РИА Новости».
Nordic Zenith должен был начать загрузку нефти на терминале КТК утром 17 июля. После атаки судно стало непригодно к погрузке. Танкер шел под флагом Либерии, следует из данных MarineTraffic. Судно должно было отправиться в Стамбул.
7 июля около терминала КТК подвергся атаке танкер Yasa Polaris, зафрахтованный американской компанией Chevron, сообщал Reuters. После удара беспилотников судно осталось на плаву и направилось в безопасный порт.
Каспийский трубопроводный консорциум соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска. Через него идет 80% экспорта нефти из Казахстана. Основные акционеры — Россия (31%), Казахстан (20,75%), американские Chevron (15%) и Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), а также Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%). Получатели нефти — страны ЕС (Италия, Франция, Греция, Испания и т. д.), Азии, а также США.
Атаки на танкеры и объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска, включая терминал в Черном море, стали частью серии инцидентов, затрагивающих инфраструктуру транспортировки нефти. Ранее, 29 ноября, а также 25 ноября 2025 года, морской терминал КТК уже подвергался атакам беспилотных катеров и БПЛА, что приводило к повреждениям причальных устройств и временной остановке погрузочных операций. Например, ВПУ-2 получило столь серьёзные повреждения, что его эксплуатация стала невозможной, а сроки поставки новых причальных устройств из ОАЭ были ускорены.
Казахстан неоднократно выражал протест в связи с этими атаками. МИД Казахстана осудил нападения на гражданскую критическую инфраструктуру, подчеркивая, что такие действия подрывают отношения между Казахстаном и Украиной, а также угрожают глобальной энергетической безопасности. Атаки также вынудили Казахстан рассмотреть и начать перенаправление экспорта нефти по альтернативным маршрутам, включая поставки в Китай, через Самару и Каспийское море. Подобные инциденты не только создают риски для логистики, но и приводят к росту цен на страховку судов, что влияет на всю цепочку поставок.