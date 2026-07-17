Президент Польши заблокировал легализацию однополых браков

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на два законопроекта, фактически разрешающих однополые браки («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) в стране. Он объяснил, что не может поддержать инициативу «квази-браков».

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Фото: Emrah Gurel / AP Президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Emrah Gurel / AP

«Как страж Конституции я не могу принять решение, которое привело бы к утрате особого статуса брака, определенного в статье 18 Конституции как союз женщины и мужчины»,— заявил господин Навроцкий в видеообращении. Семья, по его словам, является фундаментом для выживания нации.

Речь идет о двух законопроектах — о «статусе ближайшего человека» и «соглашении о сожительстве». Предполагается, что два совершеннолетних лица могут заключить нотариальное соглашение, которое практически идентично брачному договору: оно регулирует вопросы совместного имущества, наследства, доступа к медицинской информации о партнере и другие.

Эту инициативу продвигал нынешний премьер Дональд Туск, а в конце 2025 года ее поддержала вся правящая коалиция, включая консервативную партию PSL. Господин Туск назвал решение главы государства «выражением презрения к народу и его праву на счастье».

После того как Высший суд ЕС постановил, что все страны блока должны признавать однополые браки («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России), Польша начала признавать такие союзы, но только те, которые заключены за границей, пишет Reuters. Польский чиновник, занимающийся вопросами равенства, Катажина Котула заявила изданию, что теперь будет добиваться прав для таких пар.