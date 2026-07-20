СМЗ снизил долю в мировом производстве магния

По итогам 2025 года доля ОАО «Соликамский магниевый завод» в мировом производстве первичного товарного магния составила 1,4%. Как следует из отчета компании, она снизилась на 0,1%. Незначительно уменьшилась и доля СМЗ в мировом производстве редкоземельных элементов — с 0,7% до 0,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

При этом на российском рынке соликамский завод изготавливает около 100% РЗЭ. Снижение показателя по магнию в отчете объясняется мировым ростом его производства за счет выпуска продукта в Китае. «Падение доли ОАО «СМЗ» в мировом производстве редкоземельных элементов произошло из-за сокращения поставок сырья», — говорится в документе.

ОАО «СМЗ» — старейший из ныне действующих магниевых заводов в мире. На его долю приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Выручка предприятия за прошлый год составила 9,435 млрд руб., чистый убыток — 3,2 млрд руб.